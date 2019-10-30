Определили "самого умного" голосового помощника

Google, Apple, Amazon, Microsoft и другие компании постоянно работают над улучшением своих голосовых ассистентов, чтобы научить их лучше распознавать язык и запросы пользователей. Аналитическая компания Perficiend Digital решила исследовать, какой из помощников можно признать наиболее передовым.

В тесте приняли участие сразу несколько голосовых помощников: Cortana от Microsoft, Google Assistant, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Оценивалась качество ответов и то, насколько хорошо ассистент адаптирован к языку и способен понимать запросы пользователя, сообщает PhoneArena.

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Рейтинг лучших голосовых ассистентов. Google Assistant ответил правильно практически на 90% вопросов. Его ответы были оценены как "полные и правильные". Вторую строчку заняла версия Google Assistant, предварительно установленная на умную колонку Google Home. Результат помощника – 85%. Замыкает тройку лидеров еще одна версия помощника от Google на базе Home Hub.



Серый – "полные правильные ответы"; красный – попытка ответить

Результат Siri от Apple – 70%. Следом разместился голосовой ассистент Alexa от Amazon с результатом в 67% правильных ответов. Тяжелее всего ответы давались Cortana от Microsoft. Помощник сумел ответить правильно лишь на половину вопросов.



Развитие голосовых ассистентов за последние три года

Авторы исследования также показали прогресс в развитии ассистентов за последние три года. Интересно, что Siri стала отвечать неправильно гораздо чаще, чем раньше. Странная ситуация и с ассистентом Cortana. За последний год помощник хуже стал отвечать на поставленные вопросы практически в два раза.



Количество неправильных ответов

Не трудно догадаться, что победителем тестирования признали голосовой ассистент от Google, качество и точность ответов которого значительно улучшились за последние три года.

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