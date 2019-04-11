От Motorola до Samsung: как менялся рынок мобильников в мире – интерактивная инфографика

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Как менялся рынок мобильников в мире
Как менялся рынок мобильников в мире / 24 Канал

Первый мобильный телефон выпустила компания Motorola в 1973 году. Поэтому неудивительно, что в течение долгого времени именно эта компания сохраняла лидерство на рынке мобильников.

При этом уже в 1998 году ситуация на рынке изменилась и на первое место вышла компания Nokia, которая оставалась бесспорным лидером на рынке в течение долгих 14 лет.

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При этом в 2012 году на первое место вышел южнокорейский производитель Samsung. Его смартфоны остаются самыми популярными на рынке сегодня.

В определенной степени переломным стал 2009 год, когда среди лидеров появилась компания Apple. Сейчас она занимает второе место в мире. Примерно в этот период уверенные позиции на мировом рынке стали занимать китайские производители.

Сейчас первая 10 производителей смартфонов выглядит следующим образом:

  1. Samsung
  2. Apple
  3. Huawei
  4. Oppo
  5. Vivo
  6. Xiaomi
  7. Motorola (Lenovo)
  8. Nokia
  9. Sony
  10. Google

Интересно, что в первой пятерке только Apple является американской компанией, а все остальные производители из Азии.

 

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Samsung Motorola Инфографика
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