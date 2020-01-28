Менеджер паролей Google Chrome: как его настроить

Если вы помните пароли всех своих учетных записей, то либо у вас гениальная память, либо ваши пароли слишком просты. Еще сложнее — придумать действительно сложный пароль, который еще и должен быть отдельным для каждого сервиса.

Для этого мы рекомендуем пользоваться менеджерами паролей, которые все сохранят для вас.

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Знаете ли вы, что в Google Chrome уже есть такой встроенный менеджер?

Менеджер паролей в браузере обычно спрашивает вас, сохранять созданный пароль при первом входе на любом сайте. После этого менеджер паролей сохраняет его непосредственно в браузер и в зашифрованном виде загружает в ваш профиль на Google (если у вас включена синхронизация аккаунта).

Кроме того, менеджер паролей предложит вам сгенерировать надежный пароль при регистрации. Все пароли хранятся в зашифрованном виде, и вы можете управлять ими вручную. Чтобы увидеть сохраненные пароли, вам надо будет ввести администраторский пароль вашего компьютера или пароль для вашего аккаунта Google.

Как найти менеджер паролей Google Chrome

Чтобы открыть менеджер, нажмите на значок своего профиля в верхнем правом углу окна браузера на компьютере.

Как настроить менеджер паролей Google Chrome

В меню выберите "Пароли".

Так выглядит менеджер паролей Google Chrome

Здесь можно управлять автоматическим входом и предложениями по сохранению паролей. Чтобы увидеть нужный пароль, найдите его в списке и нажмите на значок с глазом справа. После авторизации браузер покажет вам пароль, который вы сможете скопировать.

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Система подскажет, какие пароли надежнее

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