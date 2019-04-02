Первые изображения iPhone 12 (2020) опубликовали в сети

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Вероятный дизайн iPhone 12 (2020)
Вероятный дизайн iPhone 12 (2020) / BGR

Компания Apple всегда очень хорошо скрывает все секреты разработки своих продуктов, однако избежать утечек данных в корпорации не получается. Хотя Apple еще не представила iPhone 2019 года в сети уже ходят изображения новинки, которую анонсируют в 2020 году.

Как сообщает BGR, судя по снимкам, которые, по всей видимости, предназначены для использования в пресс-релизах, на официальном сайте Apple и сайтах партнеров, iPhone 12 в целом сохранит дизайн моделей iPhone X и iPhone Xs.

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Дисплей и передняя панель. Основное отличие во внешнем виде заключается в отсутствии каких-либо вырезов в дисплее. Для реализации такой идеи Apple, вероятно, откажется от сканера лица Face ID в пользу встроенного под экран датчика распознавания отпечатков пальцев.

iPhone 12 (2020)
iPhone 12 (2020) получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Правда, также не видно фронтальной камеры и разговорного динамика. Скорее всего, компании удалось скрыть их под дисплеем.

iPhone 12 (2020)
iPhone 12 (2020) представят осенью 2020 года

iPhone 12 (2020)
iPhone 12 (2020) получит тройную основную камеру

Задняя панель и основная камера. Сзади можно видеть тройную камеру: один из датчиков будет обычным, другой – широкоугольным, а третий – с 2-кратным зумом. О других характеристиках устройства пока не сообщается.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно iPhone Apple
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