Первые изображения iPhone 12 (2020) опубликовали в сети

Компания Apple всегда очень хорошо скрывает все секреты разработки своих продуктов, однако избежать утечек данных в корпорации не получается. Хотя Apple еще не представила iPhone 2019 года в сети уже ходят изображения новинки, которую анонсируют в 2020 году.

Как сообщает BGR, судя по снимкам, которые, по всей видимости, предназначены для использования в пресс-релизах, на официальном сайте Apple и сайтах партнеров, iPhone 12 в целом сохранит дизайн моделей iPhone X и iPhone Xs.

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Дисплей и передняя панель. Основное отличие во внешнем виде заключается в отсутствии каких-либо вырезов в дисплее. Для реализации такой идеи Apple, вероятно, откажется от сканера лица Face ID в пользу встроенного под экран датчика распознавания отпечатков пальцев.



iPhone 12 (2020) получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Правда, также не видно фронтальной камеры и разговорного динамика. Скорее всего, компании удалось скрыть их под дисплеем.



iPhone 12 (2020) представят осенью 2020 года



iPhone 12 (2020) получит тройную основную камеру

Задняя панель и основная камера. Сзади можно видеть тройную камеру: один из датчиков будет обычным, другой – широкоугольным, а третий – с 2-кратным зумом. О других характеристиках устройства пока не сообщается.

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