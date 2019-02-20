Первые владельцы начали получать видеокарты NVIDIA GeForce GTX Ti 1660

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NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Reddit

Официальные продажи видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti стартуют только в эту пятницу, 22 февраля, однако не все ритейлеры следуют договоренности с компанией. Некоторые торговые сети уже начали присылать первые видеоадаптеры владельцам.

Как сообщает Overclockers, новоиспеченные владельцы карт GeForce GTX 1660 Ti уже начали делиться впечатлениями от покупок, которые немного омрачила нестабильная работа графического драйвера. По этой же причине пока нет возможности провести полноценные любительские тесты устройства.

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NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Некоторые пользователи уже получили видеокарты NVIDIA GeForce GTX Ti 1660

Один из пользователей сайта Reddit опубликовал "живые" фотографии видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti от компании Galaxy Microsystems. Она была приобретена за 475 австралийских долларов (около 9 300 гривен) и учитывая проблемы с драйвером отказывается запускать бенчмарки.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti имеет проблемы с драйвером

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Теги: Техно Цены Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: 24 Канал
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