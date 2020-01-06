План Б Xiaomi: китайский производитель тоже готовится к санкциям США

После того, как Huawei попала в санационный список США, другие китайские производители тоже встревожились. Следовательно, некоторые корпорации начали работать над запасными планами на случай введения против них санкций.

Как пишет xataka.com, в частности, такой план уже имеет компания Huawei. Сейчас стало известно, что к такому развитию событий готовятся готовится и Xiaomi.

К теме: Смартфоны Huawei переходят на фирменную операционную систему HarmonyOS

Как рассказала менеджер по продукции Xiaomi Аби Го, они готовятся к сценарию возможных санкций США. При этом она добавила, что санкционный список Штатов вряд ли пополнит ее компания, но у Xiaomi уже есть запасной план.

Что предусматривает план

Чтобы избежать возможных негативных последствий санкций, Xiaomi переправляет часть своих доходов на развитие китайских компаний, занимающихся разработкой полупроводников.

Поэтому, если наихудший сценарий случится и китайским компаниям будет запрещено сотрудничать с американскими производителями, то Xiaomi сможет положиться на местных разработчиков полупроводников.

Что известно о скандале с Huawei и США

Весной 2019 года США внесла китайского технологического гиганта в "черный список" поставщиков. В результате, американским компаниям запретили вести торговлю с китайским производителем.

Впоследствии большинство ограничений были сняты. Однако, оставили в силе запрет на покупку иностранного оборудования. А ряду американских компаний необходима специальная лицензия для торговли с Huawei. Еще одной серьезной проблемой для китайцев стали проблемы с доступом к операционной системе Android. Они могут пользоваться только открытым кодом сервиса, поэтому некоторые сервисы Google на новых устройствах Huawei недоступны.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно