Steam установила новый рекорд по количеству пользователей онлайн

Новый рекорд Steam составляет 18 801 944 человека. Предыдущий рекорд составлял 18 537 490 пользователей. Он был установлен 14 января 2018 года и продержался два года.

О новом рекорде платформы сообщило сообщество Steam Database на своей странице в твиттере.

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.@Steam has broken its record for most concurrently online users that was held for two years. Previous record was 18,537,490 users. It's still increasing!



But there's about 1 million less players actually in-game (≈5.8mil vs ≈7mil two years ago).https://t.co/D6WDHbz0B4 — Steam Database (@SteamDB) February 2, 2020

Интересно, что количество пользователей, которые фактически находились в этот момент в любой из игр, заметно меньше, чем два года назад: примерно 5,8 миллиона против примерно 7 миллионов.



Синим показано количество онлайн, красным – количество пользователей, которые фактически находятся в игре

Что такое Steam?Это игровая платформа, принадлежащая компании Valve. Сервис предлагает игрокам покупать и загружать игры. Также он обеспечивает внутриигровую голосовую связь и чат. Steam также обеспечивает регулярное обновление игр и облачные сохранения игр. В 2019 году на сайте сервиса зарегистрировался миллиардный игрок .

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