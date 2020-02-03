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Steam установила новый рекорд по количеству пользователей онлайн

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Новый рекорд платформы Steam / malditosnerds

Новый рекорд Steam составляет 18 801 944 человека. Предыдущий рекорд составлял 18 537 490 пользователей. Он был установлен 14 января 2018 года и продержался два года.

О новом рекорде платформы сообщило сообщество Steam Database на своей странице в твиттере.

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Интересно, что количество пользователей, которые фактически находились в этот момент в любой из игр, заметно меньше, чем два года назад: примерно 5,8 миллиона против примерно 7 миллионов.


Синим показано количество онлайн, красным – количество пользователей, которые фактически находятся в игре 

Что такое Steam?Это игровая платформа, принадлежащая компании Valve. Сервис предлагает игрокам покупать и загружать игры. Также он обеспечивает внутриигровую голосовую связь и чат. Steam также обеспечивает регулярное обновление игр и облачные сохранения игр. В 2019 году на сайте сервиса зарегистрировался миллиардный игрок.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Steam Игры
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