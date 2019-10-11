Появилась вероятная дата анонса дискретных видеокарт Intel Xe

Руководитель графического подразделения Intel опубликовал в Twitter фото собственного автомобиля Tesla Model X P90. Снимок привлекает внимание необычным номерным знаком, который намекает на анонс графических ядер Intel Xe в июне 2020 года.

На номере написано "THINKXE" (Подумайте о Xe), указанный штат регистрации Калифорния и конечный месяц действия номера – июнь 2020 года. Вероятно, что Кодури решил намекнуть на ожидаемое событие таким нетривиальным способом.

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Почему именно эта дата? Ежегодно в июне проходит крупнейшая международная выставка потребительской электроники Computex – отличное время и место для громких анонсов. На данный момент Intel держит в секрете любые подробности о графике Xe, на основе архитектуры Gen12.

Что известно о видеокартах? Известно лишь, что она будет представлена в двух вариантах: видеокарты для потребителей и профессиональные ускорители для центров обработки данных.

Ранее руководство Intel упоминало, что первые продукты Xe станут доступны до конца 2020 года.

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