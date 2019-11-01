Появились интересные детали об игре Diablo IV от Blizzard

На пятницу, 1 ноября, студия Blizzard запланировала анонс игры Diablo IV. Заметим, именно в этот день начнется масштабное мероприятие BlizzCon 2019 и перед презентацией в сети появились новые подробности об игре.

Что нового в игре? Четвертая часть популярного слэшера отойдет от мультяшности Diablo III и вернется к мрачности Diablo II, сообщает GamesRadar.

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Разработчики Diablo IV обещают гнилые чумные города, реальный цвет крови, открытые локации с кучей трупов, разрухой, атмосферой запустения и зловещие подземелья.

Персонажи. Кроме того, в Diablo IV герои смогут передвигаться не только на своих двоих, но и на лошадях и других ездовых животных. Добавят и больше взаимодействия с окружением, поэтому персонаж сможет забраться на скалу и делать много подобных вещей.

Трейлер игры Diablo IV – смотрите видео

В Diablo IV точно будет три класса: варвар с мечами, топорами и булавой, маг со стихиями огня, молний и льда и друид с преобразованием в медведя и управлением погодой. Главным боссом четвертой части должна стать Лилит – королева суккубов и дочь Мефисто.

Дата анонса. Полноценный анонс Diablo IV ожидается в пятницу, 1 ноября, в первый день конференции BlizzCon 2019.

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