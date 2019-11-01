Появились интересные детали об игре Diablo IV от Blizzard

5 Читати новину українською
Появились интересные детали об игре Diablo IV от Blizzard
Появились интересные детали об игре Diablo IV от Blizzard / Фото из свободных источников

На пятницу, 1 ноября, студия Blizzard запланировала анонс игры Diablo IV. Заметим, именно в этот день начнется масштабное мероприятие BlizzCon 2019 и перед презентацией в сети появились новые подробности об игре.

Что нового в игре? Четвертая часть популярного слэшера отойдет от мультяшности Diablo III и вернется к мрачности Diablo II, сообщает GamesRadar.

Читайте также: Геймеры обнаружили неожиданный запрет в игре The Outer Worlds

Разработчики Diablo IV обещают гнилые чумные города, реальный цвет крови, открытые локации с кучей трупов, разрухой, атмосферой запустения и зловещие подземелья.

Персонажи. Кроме того, в Diablo IV герои смогут передвигаться не только на своих двоих, но и на лошадях и других ездовых животных. Добавят и больше взаимодействия с окружением, поэтому персонаж сможет забраться на скалу и делать много подобных вещей.

Трейлер игры Diablo IV – смотрите видео

В Diablo IV точно будет три класса: варвар с мечами, топорами и булавой, маг со стихиями огня, молний и льда и друид с преобразованием в медведя и управлением погодой. Главным боссом четвертой части должна стать Лилит – королева суккубов и дочь Мефисто.

Дата анонса. Полноценный анонс Diablo IV ожидается в пятницу, 1 ноября, в первый день конференции BlizzCon 2019.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

blog_ava
IBAN в Украине: что это такое и как узнать номер счета
сегодня
8061
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Игры Blizzard Entertainment
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
31 октября 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
Анастасія Можаровська 153
ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
31 октября 09:08 ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
51175
Vivo Nex 3 с уникальным дисплеем можно заказать в Украине: цена
30 октября 20:03 Vivo Nex 3 с уникальным дисплеем можно заказать в Украине: цена
Ірина Полицька 2977
7 полезных сервисов в Viber
30 октября 09:07 7 полезных сервисов в Viber
2267
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
30 октября 08:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 4713
Новости
Больше новостей
Залиште відгук