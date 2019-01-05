Полмиллиарда на доступное жилье: что известно о благотворительном проекте Цукерберга

Благотворительный фонд основателя Facebook Марка Цукерберга объявил о намерении вложить более полумиллиарда долларов на поддержку программы доступного жилья в Сан-Франциско.

Как сообщают американские СМИ, в планах фонда, в которых, кроме главы Facebook входят и другие благотворители, поспособствовать строительству по меньшей мере 8 тысяч доступных квартир в течение ближайших 10 лет.

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Благотворители также разворачивают компанию, чтобы помешать появлению дорогого жилья на месте нынешней дешевой недвижимости в регионе.

По данным фонда, они уже собрали 260 миллионов долларов из запланированной суммы.

Что стоит знать о недвижимости в Сан-Франциско? В городе на западном побережье США расположены штаб-квартиры таких технологических гигантов, как Twitter, Instagram, Pinterest, Uber, Mozilla и других.

На протяжении последних лет именно в Сан-Франциско наблюдается один из самых высоких темпов роста цен на недвижимость в США.

Из-за этого многие местные вынуждены переезжать в другие города, и высокооплачиваемые сотрудники технологических компаний не всегда могут позволить себе приобретение или аренду жилья в Сан-Франциско.



Цены на недвижимость в Сан-Франциско растут очень стремительно в США

Что известно о недвижимости самого Цукерберга?

По данным американских таблоидов, в мае 2011-го он за 7 миллионов долларов приобрел дом в Пало-Альто площадью 1500 метров квадратных.

В 2012-м он начал скупать недвижимость вокруг своего дома, потратив на 4 особняки свыше 30 миллионов.

Семье Цукерберга также принадлежит таунхаус в Мишен Дистрикт близ Сан-Франциско. Этот дом площадью 1600 квадратов он приобрел в 2013 году и потратил на его ремонт и реконструкцию более миллиона долларов.

В 2014 году миллиардер расщедрился на покупку пляжа Пила площадью 158 гектаров на гавайском острове Кауаи. Здесь же он купил и плантацию по выращиванию сахарного тростника площадью 160 гектаров, чтобы "сохранить естественную красоту этого места".



Цукерберг приобрел пляж на Гаваях