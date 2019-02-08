Польская студия готовит еще одну игру о Чернобыле – Chernobylite: трейлер и системные требования

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Chernobylite: сюжет, трейлер, системные требования
Chernobylite: сюжет, трейлер, системные требования / Фото из открытых источников

Польская студия The Farm 51 представила первый трейлер новой игры о Чернобыле – Chernobylite. Кроме трейлера, в сети появились и официальные системные требования к игре.

Сюжет. Chernobylite – научно-фантастическая видеоигра на выживание в жанре хоррор. Тайтл соединил в себе свободное исследование мира, сложные бои и нелинейный сюжет.

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По словам разработчиков, развитие сюжета Chernobylite зависит от действий геймера от решений и усилий по поиску правды или избегания ее.

Попробуйте выжить и раскрыть запутанные тайны Чернобыля в воссозданной с помощью 3D-сканирования реальной Зоне отчуждения. Помните, что присутствие военных – не единственная ваша проблема,
– говорится в описании к Chernobylite.

Отметим, представители студии The Farm 51 лично ездили в Зону отчуждения и отсканировали там множество объектов с помощью собственной технологии Reality 51.

Трейлер игры Chernobylite смотрите видео

Минимальные системные требования Chernobylite

  • Операционная системаWindows 7 SP1 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i5-2500K
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске45 ГБ

 

Рекомендуемые системные требования Chernobylite

  • Операционная системаWindows 7 SP1 / 8 / 10 (64-бит)
  • ПроцесорIntel Core i7 4790К
  • ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
  • Оперативная память16 ГБ
  • Версія DirectX12
  • Свободное место на жестком диске45 ГБ

 

Дата выхода. Релиз хоррора о ЧАЭС запланировали на август 2019 года. Пока подтверждена лишь PC-версия Chernobylite, по поводу выхода игры на PlayStation и Xbox пока нет информации.

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Теги: Техно Игры
Источник: 24 Канал
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