Польская студия готовит еще одну игру о Чернобыле – Chernobylite: трейлер и системные требования
Польская студия The Farm 51 представила первый трейлер новой игры о Чернобыле – Chernobylite. Кроме трейлера, в сети появились и официальные системные требования к игре.
Сюжет. Chernobylite – научно-фантастическая видеоигра на выживание в жанре хоррор. Тайтл соединил в себе свободное исследование мира, сложные бои и нелинейный сюжет.
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По словам разработчиков, развитие сюжета Chernobylite зависит от действий геймера от решений и усилий по поиску правды или избегания ее.
Попробуйте выжить и раскрыть запутанные тайны Чернобыля в воссозданной с помощью 3D-сканирования реальной Зоне отчуждения. Помните, что присутствие военных – не единственная ваша проблема,
– говорится в описании к Chernobylite.
Отметим, представители студии The Farm 51 лично ездили в Зону отчуждения и отсканировали там множество объектов с помощью собственной технологии Reality 51.
Трейлер игры Chernobylite – смотрите видео
Минимальные системные требования Chernobylite
- Операционная системаWindows 7 SP1 (64-бит)
- ПроцессорIntel Core i5-2500K
- ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870
- Оперативная память8 ГБ
- Версия DirectX11
- Свободное место на жестком диске45 ГБ
Рекомендуемые системные требования Chernobylite
- Операционная системаWindows 7 SP1 / 8 / 10 (64-бит)
- ПроцесорIntel Core i7 4790К
- ВідеокартаNVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- Оперативная память16 ГБ
- Версія DirectX12
- Свободное место на жестком диске45 ГБ
Дата выхода. Релиз хоррора о ЧАЭС запланировали на август 2019 года. Пока подтверждена лишь PC-версия Chernobylite, по поводу выхода игры на PlayStation и Xbox пока нет информации.
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