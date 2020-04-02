Портал с государственными услугами Дия официально заработал
Министерство цифровой трансформации официально запустило рортал с государственными услугами Дия. На портале уже можно получить 27 публичных услуг, в частности – стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.
Что можно получить на портале Дия
Здесь можно оформить:
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- справку о несудимости,
- помощь при рождении ребенка
- ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет
- ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.
Также на портале можно подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя.
Кроме того, украинцы могут проверить имеющуюся информацию о себе в 5 государственных реестрах.
Как воспользоваться услугами
Для этого на портале нужно зарегистрироваться в собственном кабинете гражданина.
В кабинете можно увидеть в том числе документы, которые уже есть в мобильном приложении Дия. Например, свидетельство о регистрации транспортного средства, удостоверение водителя и тому подобное. Для получения услуги на портале нужно иметь электронную подпись.
Что такое Дия? Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Ранее заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple.
В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.
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