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Портал с государственными услугами Дия официально заработал

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Портал Дия заработал / Министерство цифровой трансформации Украины

Министерство цифровой трансформации официально запустило рортал с государственными услугами Дия. На портале уже можно получить 27 публичных услуг, в частности – стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.

Что можно получить на портале Дия

Здесь можно оформить:

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  • справку о несудимости,
  • помощь при рождении ребенка
  • ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет
  • ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Также на портале можно подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя.

Кроме того, украинцы могут проверить имеющуюся информацию о себе в 5 государственных реестрах.

Как воспользоваться услугами

Для этого на портале нужно зарегистрироваться в собственном кабинете гражданина.

В кабинете можно увидеть в том числе документы, которые уже есть в мобильном приложении Дия. Например, свидетельство о регистрации транспортного средства, удостоверение водителя и тому подобное. Для получения услуги на портале нужно иметь электронную подпись.

Что такое Дия? Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Ранее заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно скачать в магазинах приложений для Android и Apple.

В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 самых распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Министерство цифровой трансформации Дия Новости Техно Техно Интернет
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