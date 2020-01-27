Представили ремешки со встроенными дисплеями для смарт-часов: видео

Размер дисплея современных смартфонов значительно увеличился по сравнению с предыдущими поколениями, а вот экраны смарт-часов остались такими же, как и были. Немецкие исследователи из Дрезденского университета представили решение, которое позволяет увеличить полезную площадь экрана нательных устройств.

Особенности разработки

Интересно: Инженеры показали эластичный аккумулятор для переносной электроники: видео

Для демонстрации своего изобретения разработчики использовали одну из уже представленных на рынке моделей умных часов Samsung.

Отсоединив стандартный браслет, авторы проекта заменили его на два гибких монохромных E-Ink дисплея. Разработчики предусмотрели как возможность расширения основного экрана на вспомогательные, так и независимый вывод на них различной информации.

Для настройки обоих матриц на электронных чернилах использовался Arduino совместимый микроконтроллер со специальным эмулятором.

Как работают ремешки с дисплеями – смотрите видео

Удобство использования

Во время тестирования необычного гаджета исследователи предлагали случайным пользователям оценить удобство работы со смарт-часами, оснащеннными несколькими дисплеями. Добровольцы отметили, что привыкли к такому решению очень быстро.

Разработчики предоставили несколько вариантов интерфейса для своего проекта и в дальнейшем планируют выпустить готовую версию комплекта для расширения функциональности различных моделей умных часов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно