Представили робота-присоску для осмотра самолетов

Новозеландская компания Invert Robotics совместно с американской компанией NDT Solutions готовится к испытаниям робота, которого создали для осмотра поверхности планеров самолетов. Новый робот способен "присасываться" к поверхности самолета и перемещаться по ней.

Главные особенности

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Как сообщает Flightglobal, робот, разработанный Invert Robotics, представляет собой пластиковый аппарат с резиновыми гусеницами и механизмом присасывания к поверхности.

Робот массой 5 килограммов оснащен камерой с высоким разрешением и светодиодной подсветкой. Он способен присасываться и удерживаться практически на любом типе поверхности, включая алюминий, стекло и композиты.



Робот для осмотра самолетов

Разработчики утверждают, что аппарат может перемещаться не только по сухой, но и по мокрой поверхности. Робота можно использовать для осмотра самолетов не только в ангарах, но и на открытой стоянке на аэродромах.

Характеристики

Аппарат шириной 40 сантиметров, длиной 45 сантиметров и высотой 20 сантиметров соединяется кабелем с пультом управления, на который передается картинка исследуемой поверхности. Длина кабеля составляет 60 метров, но ее можно увеличить до 100 метров.

Робот способен перемещаться по поверхности со скоростью до 7,2 метра в секунду. Масса всего комплекса с роботом и пунктом управления составляет 23 килограмма.

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