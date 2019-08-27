Осенняя презентация Apple 2019: что представит компания, когда и где смотреть

В этом году у компании Apple осталась лишь одно масштабное событие – осенняя презентация, на которой представят новые iPhone XI и анонсируют запуск долгожданной iOS 13. Кроме того, купертиновцы могут порадовать пользователей еще рядом гаджетов.

Что представит Apple на осенней презентации 2019, где и когда ее можно будет посмотреть, разбирались журналисты Техно 24.

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Где и когда смотреть

Обычно свои презентации Apple транслирует на официальном сайте. Осенняя презентация компании в 2019 году не станет исключением. Кроме того, Техно 24 будет вести для вас текстовую онлайн-трансляцию, чтобы вы оставались в курсе всех новостей компании.

Apple показывает свои новые продукты в начале осени. И хотя, пока официально дату не объявили, есть все основания полагать, что это будет 9 - 15 сентября. Именно в один из этих дней купертиновцы продемонстрируют миру свой iPhone XI, а, возможно, и не только его.

Что представит компания

Итак, перейдем к самому интересному. Что может представить американский производитель?

iPhone XI

С вероятностью 100% компания покажет свой новый смартфон. Конечно, он может получить другое название, но сейчас в СМИ предполагают, что «яблочный» девайс будет называться именно iPhone XI.



Возможный дизайн iPhone XI

Пока о новинке известно не так уж и много. Больше всего внимания и вопросов вызывает дизайн будущих смартфонов. iPhone XI получит тройную основную камеру, которая разместится довольно странным образом на тыльной панели устройства. Apple решила не отказываться и от «чубчика» – он и в дальнейшем будет красоваться вверху дисплея.

Базовая версия iPhone XI получит 5,8-дюймовый экран, Max-модификация сможет похвастаться размером дисплея 6,5 дюйма. Зато «бюджетная» версия iPhone XI получит диагональ 6,1-дюйма.



В iPhone XI останется монобровь

Другие характеристики смартфонов, скорее всего, появятся ближе к презентации.

iOS 13

С вероятностью в 100% Apple анонсирует запуск новой версии своей операционной системы. Обычно, компания выпускает официальный апдейт ближе к октябрю.

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Из интересных особенностей новой операционки отметим встроенный редактор изображений, который стал намного функциональнее. К тому же, смартфоны, которые имеют двойные модули камер (iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max) получат уникальную возможность редактировать портретные снимки и выставлять свет.

В iOS 13 наконец появится долгожданная темная тема, «Карты» получат новый дизайн и много чего другого, о чем вы можете прочитать в нашем материале.

Apple Watch 5

Так же аналитики убеждены, что на осенней презентации компания из Купертино покажет обновленные смарт-часы.

Рынок смарт-часов пока адекватно воспринимает появление одной новой модели от Apple в год, поэтому компании нет смысла пропускать очередной цикл обновления.



Apple Watch 5 могут представить на осенней презентации

Дизайн Apple Watch останется прежним, завезут улучшенную начинку и программные фишки. Возможно, анонсированная в этом году система измерения ЭКГ доберется до большего количества стран.

iPad Pro 2019

С вероятностью 80% осенью Apple представит обновленную линейку планшетов. iPad Pro могут обновить под конец года без серьезных нововведений. Это произойдет, если за полгода активной эксплуатации текущей модели появятся косяки и проблемы. Могут изменить покрытие устройства, добавить ребра жесткости или что-то еще.



Apple может несущественно обновить планшет iPad Pro

Вряд ли Apple готовит другие новинки, ведь большинство уже показали на WWDC 2019. Поэтому пока ожидаем от компании именно таких продуктов.

Что уже представила Apple?

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