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Приложение Smoke предоставляет доступ к аккаунту Steam прямо с Apple Watch

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Apple Watch получил неофициальный клиент Steam / Иллюстративное фото

Владельцы Apple Watch теперь могут получить доступ к Steam-аккаунту прямо со смарт-часов с помощью приложения Smoke. Оно доступно бесплатно в App Store, а создателем является независимый разработчик Дэмиен Шеридан.

Возможности приложения

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С помощью Smoke владельцы Apple Watch смогут просматривать доступные игры в своей библиотеке, перечень достижений и накопленное игровое время. Также можно просматривать информацию о каждом из тайтлов, доступном в магазине или в библиотеке друзей.

Среди прочего приложение обладает следующим функционалом:

  • Просмотр друзей в сети, и в какие игры они недавно играли;
  • Поиск новых материалов об играх;
  • Сохранение материалов для продолжения чтения через приложение на смартфоне;
  • Возможность отправки материалов друзьям;
  • Кастомизация через приложение на смартфоне: настройка цветовой гаммы и изменение иконки приложения.


Smoke позволяет просмотреть библиотеку, магазин и список избранных

Официальный аналог клиента Steam от Valve для Apple Watch пока отсутствует, поэтому пользователи должны быть готовы предоставить персональные данные своей учетной записи в Steam стороннему разработчику.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Игры Умные часы Apple Steam
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