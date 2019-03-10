Производители готовы продавать видеокарты по себестоимости: причины

После завершения "криптовалютной лихорадки" на складах AIB-партнеров компаний AMD и NVIDIA осталось множество графических ускорителей. По этому поводу многие из производителей решили устроить промо-акции и значительно снизили цены на видеокарты.

Как сообщает Overclockers, согласно сообщениям отраслевых источников, некоторые производители скоро начнут продавать видеокарты себе в убыток. Проблема в том, что чем больше времени уйдет на распродажу, тем меньше удастся выручить за графические адаптеры прошлого поколения.

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Например, TUL Corporation, известная под брендом PowerColor, увеличила в январе свою выручку сразу на 115%, но несмотря на это завершила первый месяц 2019 года с существенными потерями.

А графические подразделения ведущих тайваньских вендоров в течение последних двух месяцев в основном приносят убытки.



Видеокарта NVIDIA GTX 1080 Ti

Результаты такого решения. От залежавшихся видеокарт многим производителям удастся избавиться ориентировочно до третьего квартала. Данная ситуация сильно повредит финансовому здоровью партнеров AMD.

Как показывают последние отчеты, NVIDIA эффективно наступает на позиции "красных" и стремительно увеличивать свою рыночную долю. На организацию контрудара в форме видеокарт Navi у AMD, по имеющимся сведениям, уйдет еще около полугода.

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