На популярной онлайн-платформе Prometheus появился еще один полезный бесплатный курс по финансам и инвестициям. Его запустила Ассоциация CFA Society Ukraine, которая является частью сети CFA Institute.

Курс можно посмотреть на платформе Prometheus. Он стартует 7 июля.

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О чем курс

Эксперты объясняют что такое инвестиционный рынок, его участники и какие инструменты там применяют.

Он может заинтересовать студентов, которые хотят понять рынки капитала. А также нефинансистов, которые занимаются IT, HR или маркетингом. Также полезно будет послушать лекцию инвесторам-новичкам.

Бесплатный курс о финансах для новичков: видео

Курс длится четыре недели и будет состоять из четырех модулей. Его слушатели смогут узнать:

об участниках глобального финансового рынка;

о том, как строить и управлять инвестиционным портфелем;

как анализировать результативность инвестиций и многое другое.