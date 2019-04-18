Прорыв NASA – в космосе нашли первую молекулу

Ион гидрида гелия остается одной из самых распространенных молекул на Земле, но до сих пор не удавалось найти его вне нашей планетой.

Ученые из аэрообсерватории SOFIA обнаружили первую молекулу, которая образовалась во Вселенной "вскоре" после Большого взрыва – ион гидрида гелия (HeH +). Спектры этого химического соединения найдены в планетарной туманности в созвездии Лебедя, пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

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Как ученые начинали это исследование

Более 13-ти миллиардов лет назад Вселенная была чем-то вроде горячего супа из простейших одноатомных элементов. Образование первых молекул, из теории Большого взрыва, произошло примерно через 100 тысяч лет после точки отсчета.

В это время температура Вселенной уже упала до 4000 градусов по Кельвину: появились атомы водорода, гелия и лития. Затем гелий объединился с присутствующим ионизированным водородом (H+) - образовались первые молекулы ионизированного гидрида гелия.

До появления звезд с этого момента оставалось не менее 100 миллионов лет. Каждая молекула выпускает излучение с характерной частотой-это нечто вроде "отпечатка пальца" , по которому ее можно идентифицировать.

Смотрите видео находки NASA:

Эта туманность – остатки звезды, и в 2018-м там впервые за всю историю наблюдений нашли следы теллура.

Практически все модели астрофизиков предусматривали наличие HeH + как в газообразных туманностях, "колыбелях звезд", так и в планетарных туманностях, оставшиеся после взрывов сверхновых. Но до сих пор ученые не могли найти доказательства этому предположению.

Это открытие подтверждает ключевую часть нашего базового понимания ранних этапов образования Вселенной и того, как за миллиарды лет в ней образовались сложные химические соединения,

– радуются в NASA.

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