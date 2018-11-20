Qualcomm готовит к выпуску новый мощный процессор Snapdragon 7150

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Qualcomm готовит к выпуску новый мощный процессор Snapdragon 7150
/ Фото из открытых источников

Сразу несколько техноресурсов сообщили информацию о еще неанонсированном процессоре Qualcomm Snapdragon 7150. По данным источников, новый чип будет построен на 8-нанометровой архитектуре Samsung FinFET LPP, которую уже применили в Exynos 9820.

Об этом сообщает 4PDA.

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Snapdragon 7150 получит два высокопроизводительных ядра A76 и шесть ядер A55. Максимальная тактовая частота составит 2,2 ГГц. Новый Snapdragon 7150 станет преемником Snapdragon 710.

Qualcomm может представить Snapdragon 7150 в конце этого или начале следующего года. Предполагается, что первым смартфоном на новом чипе станет Oppo R19.

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Теги: Техно Гаджеты Процессоры Qualcomm
Источник: Техно
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