Ракету-носитель Vega с украинской комплектацией успешно запустили в космос: фото

21 ноября в 03:42 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Интересно, что некоторые компоненты ракеты были разработаны украинцами.

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Согласно сообщению, блок маршевого двигателя РД-843 4-й степени ракеты создали на Государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное" и изготовили на Государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".

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Ракета должна доставить объект, который будет заниматься изучением и предупреждением стихийных бедствий, мониторингом изменений в окружающей среде и тому подобным.

Двигатель 4-й степени, который создали украинцы, обеспечивает точность выведения спутника на орбиту.

Этот пуск стал тринадцатым в рамках программы и вторым в 2018 году. С 2012 года ракета-носитель Vega вывела на орбиту 28 спутников.

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