Ракету-носитель Vega с украинской комплектацией успешно запустили в космос: фото

88 Читати новину українською
Запуск ракеты Vega
Запуск ракеты Vega / Фото из соцсетей

21 ноября в 03:42 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Интересно, что некоторые компоненты ракеты были разработаны украинцами.

Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Согласно сообщению, блок маршевого двигателя РД-843 4-й степени ракеты создали на Государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное" и изготовили на Государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".

Читайте также: В США запустили ракету, которую помогала разрабатывать Украина

Ракета должна доставить объект, который будет заниматься изучением и предупреждением стихийных бедствий, мониторингом изменений в окружающей среде и тому подобным.

Двигатель 4-й степени, который создали украинцы, обеспечивает точность выведения спутника на орбиту.

Этот пуск стал тринадцатым в рамках программы и вторым в 2018 году. С 2012 года ракета-носитель Vega вывела на орбиту 28 спутников.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
сегодня 15:04 Смартфон-середнячок Honor 10 Lite представили официально: характеристики и цена
20
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
20 ноября 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
298
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
19 ноября 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
3829
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
218
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3067
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 715
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук