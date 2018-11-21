Ракету-носитель Vega с украинской комплектацией успешно запустили в космос: фото
21 ноября в 03:42 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили европейскую ракету-носитель легкого класса Vega. Интересно, что некоторые компоненты ракеты были разработаны украинцами.
Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.
Согласно сообщению, блок маршевого двигателя РД-843 4-й степени ракеты создали на Государственном предприятии "Конструкторское бюро "Южное" и изготовили на Государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".
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Ракета должна доставить объект, который будет заниматься изучением и предупреждением стихийных бедствий, мониторингом изменений в окружающей среде и тому подобным.
Двигатель 4-й степени, который создали украинцы, обеспечивает точность выведения спутника на орбиту.
Этот пуск стал тринадцатым в рамках программы и вторым в 2018 году. С 2012 года ракета-носитель Vega вывела на орбиту 28 спутников.
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