В Epic Games Store будут раздавать бесплатную игру GTA 5

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store будет происходить раздача новой бесплатной игры Grand Theft Auto V Premium Online Edition. Также пользователям обещают немало бонусов для GTA Online.

Как пишет издание gamepressure.com, их источник сообщил, что Epic Games Store предложит полную версию Grand Theft Auto 5.

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В общем, Epic Games Store регулярно предлагает бесплатные полные версии игр. При этом бесплатное издание GTA V выйдет в версии Premium Edition. Кроме самой игры и доступа к GTA Online, геймерам предложат еще много дополнительного контента.

Когда начнется раздача

The Grand Autoft Auto V на EGS можно будет бесплатно получить уже 14 мая. Старт в 18:00 по киевскому времени. Игра будет доступна до 21 мая.

Что известно о GTA V

Это квест, который выпустила компания Rockstar Games. Игру можно проходить от третьего, или первого лица. Игроки управляют тремя главными героями в течение однопользовательской игры и переключаются между ними, как во время миссий, так и вне их.

Игра GTA V: видеотрейлеров

Только с мая 2019 года по февраль 2020 года продали 10 миллионов экземпляров GTA V. В общем декабря купили 120 миллионов раз по всему миру. На прошлой неделе (4-10 мая) GTA V стала второй по популярности игрой на британском рынке.

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