Размели: 10 тысяч телевизоров Xiaomi раскупили за считанные минуты

Ранее мы сообщали, что компания Xiaomi стала лидером по производству телевизоров на китайском рынке. Недавно производитель устроил глобальную распродажу своих телевизоров, которую приурочил к 9-летию компании.

В рамках распродажи компания продала 10 000 телевизоров всего за 2,5 минуты.

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В чем секрет успеха. Именно в этом случае причина была в существенной скидке, которую Xiaomi установила на телевизоры.

65-дюймовый Mi TV 4a сразу подешевел на 100 долларов – до 445 долларов. Модель с экраном диагональю 58 дюймов сейчас стоит 358 долларов.



Xiaomi предоставила большую скидку

В целом, в рамках события Xiaomi снизила стоимость многих продуктов.

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