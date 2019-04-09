Размели: 10 тысяч телевизоров Xiaomi раскупили за считанные минуты

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10 тысяч телевизоров Xiaomi раскупили за считанные минуты
10 тысяч телевизоров Xiaomi раскупили за считанные минуты

Ранее мы сообщали, что компания Xiaomi стала лидером по производству телевизоров на китайском рынке. Недавно производитель устроил глобальную распродажу своих телевизоров, которую приурочил к 9-летию компании.

В рамках распродажи компания продала 10 000 телевизоров всего за 2,5 минуты.

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В чем секрет успеха. Именно в этом случае причина была в существенной скидке, которую Xiaomi установила на телевизоры.

  1. 65-дюймовый Mi TV 4a сразу подешевел на 100 долларов – до 445 долларов.
  2. Модель с экраном диагональю 58 дюймов сейчас стоит 358 долларов.

10 тисяч телевізорів Xioami розкупили за лічені хвилини
Xiaomi предоставила большую скидку

В целом, в рамках события Xiaomi снизила стоимость многих продуктов.

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Теги: Техно Бытовая техника Новости Техно
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