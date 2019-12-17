Разработали сортировщик для конструктора LEGO: видео

Конструктор LEGO открывает огромные возможности для творчества, однако для этого нужно немало деталей. Один из пользователей YouTube решил лишить "конструкторов" рутинной работы – поиска необходимых деталей – и представил сортировщик деталей на основе нейросети.

Детали разработки

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После двух лет кропотливой работы Дэниэл Вест создал из LEGO гигантский сортировщик деталей на основе нейросети.

После загрузки огромной коллекции кубиков в большую чашу, в дело вступает искусственный интеллект. Он идентифицирует и классифицирует каждый элемент конструктора более эффективно, чем это способен сделать человек.

Как работает сортировщик LEGO – смотрите видео

Принцип работы сортировщика

На создание чудо-машины у Дэниэла пошло 10 тысяч деталей LEGO. Конструкция приводится в действие с помощью миниатюрных моторов и электродвигателей. Содержание передвигается по ленточным конвейерам и попадает в "мешалку".



Сортировщик LEGO

Поток деталей записывается на видео, Raspberry Pi обрабатывает информацию и передает ее на ноутбук, на котором запущена нейросеть. Программа сравнивает каждый отснятый элемент с базой данных с 3D-моделью всех существующих деталей и определяет, в которую из 18 сортировочных корзин следует положить кубик. На обработку каждой детали требуется всего 2 секунды.

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