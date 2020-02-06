Разработчики обвинили Apple в краже идеи: детали скандала

Компания Blix, создавшая приложения электронной почты BlueMail, обвинила корпорацию Apple в краже идеи. "Купертинская" компания, вроде бы, скопировала у Blix функцию авторизации "Вход с Apple".

Как передает The Verge, в BlueMail также обвиняют Apple в том, что компания сместила BlueMail в результатах поиска в macOS.

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"Если Apple выбросила вас из магазина приложений, использовала свои рекомендации для разработчиков, чтобы контролировать чужие инновации, сломала рейтинг вашего приложения или обманула вас, украв вашу технологию, пришло время поговорить", – написал в ответном письме Дэн Волах с Blix.

Кто еще пострадал

Таких, как Blix, в США много. Там даже придумали специальный термин "to be Sherlocked", когда Apple интегрирует в свои программные продукты функции, которые ранее предлагали другие приложения. То есть корпорация заимствует функциональность программ других разработчиков, реализует ее в iOS или macOS, а затем опускает их в выдаче.

Кроме того, ранее украинский стартап Kidslox подал жалобу в Европейскую комиссию по конкуренции в отношении компании Apple.

Разработчики убеждают, что американская корпорация создала собственную программу родительского контроля и сейчас блокирует обновление своих конкурентов или просто удаляет их из AppStore. Было удалено 11 приложений такого типа: Ourpact, Mobicip, Сurbi тому подобное.

Что говорят в Apple

Что касается ситуации с BlueMail, то представители Apple заявляют, что приложение BlueMail пропало из магазина App Store из-за проблем с безопасностью. Компания утверждает, что пыталась совместными усилиями решить эту проблему и вернуть приложение.

Тем временем Blix разрабатывает несколько вариантов подачи коллективного иска против Apple.

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