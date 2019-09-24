Red Dead Redemption 2 на PC: игра прошла классификацию в Австралии

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Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 / Скриншот из игры

Пока приверженцы PC-гейминга ожидают анонс Red Dead Redemption 2 для своей платформы, студия Rockstar проворачивает какие-то "темные" дела. Ранее в сети уже появлялась информация, что тайтл с похожим названием пытался пройти классификацию в Австралии и, кажется, ему это удалось.

Что известно о классификации? Продукт с названием Red Dead Redemption 2 в категории "компьютерные игры" получил от австралийских регулирующих органов рейтинг MA 15+, сообщает Reddit.

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Это значит, что из-за жестоких сцен и серьезных тем в него не смогут поиграть геймеры возрастом младше 15 лет. В теории.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 получила возрастной рейтинг 15+

О чем это может свидетельствовать? О чем именно идет речь, пока неизвестно. Конечно, большинство геймеров считает, что это долгожданная PC-версия прошлогоднего шедевра, но на деле все может ограничиться обычным дополнением для консольных изданий.

Трейлер Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

Что известно об игре? Напомним, Red Dead Redemption 2 увидела свет 26 октября 2018 года. Игра вышла на двух платформах: PlayStation и Xbox, а вот PC-геймеры до сих пор лелеют надежды увидеть тайтл на компьютерах.

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Теги: Техно Австралия Игры
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