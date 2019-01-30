Resident Evil 2 : разработчики сообщили о новых успехах игры и интересном дополнении

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Resident Evil 2
Resident Evil 2 / Фото из свободных источников

Компания Capcom объявила о том, что отгрузки игры Resident Evil 2 для ПК, Xbox One и PlayStation 4 за первую неделю достигли отметки в 3 миллиона копий. Однако, издатель не сообщает сколько при этом их продали.

Общие продажи всех игр серии Resident Evil по состоянию на 28 января 2019 года составляют 88 миллионов копий. За более чем 20 лет Capcom продолжает радовать поклонников серии по всему миру, сообщается на официальном сайте Capcom JP.

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Оригинальная Resident Evil 2, что вышла в 1998 году, разошлась по всему миру тиражом 4,96 миллиона копий и была четвертой по этому показателю среди других частей Resident Evil.

Особенности Resident Evil 2. 25 января 2019 года Capcom выпустила ремейк проекта с использованием технологий текущего поколения. В дополнение к современным визуальным эффектам и фотореалистичной графике, Resident Evil 2 может похвастаться поддержкой Dolby Atmos 7.1.4 и бинауральной технологией обработки звука в реальном времени.

Resident Evil 2
В Resident Evil 2 появится новый бесплатный режим

Когда выйдет обновление Resident Evil 2? Кроме того, Capcom объявила о том, что 15 февраля в Resident Evil 2 появится режим The Ghost Survivors. В нем рассказываются истории владельца оружейного магазина, дочери мэра и солдата в стиле "Что, если?"– о том, что было бы, если бы их не постигла печальная судьба. Режим будет распространяться бесплатно с помощью обновления.

Трейлер режима The Ghost Survivors в игре Resident Evil 2 – смотрите видео

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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