Революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha показали в деталях: фото и видео

В конце сентября Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha с революционным дизайном. Долгие месяцы компания не позволяла журналистам прикоснуться к новинке, демонстрируя устройство только в стеклянном боксе. Наконец "железный занавес" пал, и Xiaomi позволила изучить гаджет подробнее.

На конференцию проходящую в Нью-Дели (Индия) Xiaomi привезла несколько экземпляров Mi Mix Alpha. Журналистам удалось познакомиться с концептуальным устройством поближе, сняв его в деталях со всех сторон.

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Особенности Mi Mix Alpha

Во время изучения журналисты отметили ряд интересных особенностей смартфона. Так, в Mi Mix Alpha есть небольшие рамки в верхней и нижней части, ширина которых составляет всего 2,15 миллиметра.

Диагональ дисплея Xiaomi Mi Mix Alpha составляет 7,92 дюйма при разрешении 2088х2250 пикселей. Гаджет оснащен процессором Snapdragon 866 Plus, поставляется с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4050 мАч, реализована поддержка быстрой зарядки мощностью до 40 Вт.

Подробнее смартфон можно рассмотреть на видео:

Фото революционного Mi Mix Alpha

Цена

Ранее представители Xiaomi отметили, что Mi Mix Alpha не будет производиться массово, а поступит в продажу ограниченным тиражом. Смартфон должен выйти на рынок по цене 2830 долларов.

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