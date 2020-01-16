24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha показали в деталях: фото и видео

42 Читати новину українською
Xiaomi Mi Mix Alpha / Иллюстративное фото

В конце сентября Xiaomi показала смартфон Mi Mix Alpha с революционным дизайном. Долгие месяцы компания не позволяла журналистам прикоснуться к новинке, демонстрируя устройство только в стеклянном боксе. Наконец "железный занавес" пал, и Xiaomi позволила изучить гаджет подробнее.

На конференцию проходящую в Нью-Дели (Индия) Xiaomi привезла несколько экземпляров Mi Mix Alpha. Журналистам удалось познакомиться с концептуальным устройством поближе, сняв его в деталях со всех сторон.

Интересно: Xiaomi присудил себе приз в миллион долларов за Mi Mix Alpha

Особенности Mi Mix Alpha

Во время изучения журналисты отметили ряд интересных особенностей смартфона. Так, в Mi Mix Alpha есть небольшие рамки в верхней и нижней части, ширина которых составляет всего 2,15 миллиметра.

Диагональ дисплея Xiaomi Mi Mix Alpha составляет 7,92 дюйма при разрешении 2088х2250 пикселей. Гаджет оснащен процессором Snapdragon 866 Plus, поставляется с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4050 мАч, реализована поддержка быстрой зарядки мощностью до 40 Вт.

Подробнее смартфон можно рассмотреть на видео:

Фото революционного Mi Mix Alpha

 

Цена

Ранее представители Xiaomi отметили, что Mi Mix Alpha не будет производиться массово, а поступит в продажу ограниченным тиражом. Смартфон должен выйти на рынок по цене 2830 долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня
49313
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
Ірина Полицька 622
15 января 21:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 243
14 января 21:18 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 134
14 января 19:35 Что такое LinkedIn: как создать профиль, чтобы заинтересовать работодателя
Ірина Полицька 98
14 января 09:07 Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
Анастасія Можаровська 4477
Новости
Больше новостей
Залиште відгук