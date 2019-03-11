Россияне готовят очередной запуск ракеты: детали миссии

Роскосмос сообщил о том, что на космодром Байконур прибыла ракета-носитель "Протон-М", которая предназначена для запуска космического аппарата "Спектр-РГ".

"Железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя "Протон-М", главным обтекателем и разгонным блоком ДМ-03 прибыл на Байконур. Автономная подготовка этих составных частей ракеты космического назначения "Протон-М" пройдет в монтажно-испытательном корпусе площадки 92", – говорится в сообщении Роскосмоса.

Читайте также: Космический корабль компании Маска Crew Dragon приводнился в США

Что известно о "Спектре-РГ" или "Спектре-Рентген-Гамма"? Это проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длинны волн.

Ракета "Протон-М" прибыла на Байконур

С помощью аппарата ученые надеются в числе прочего собрать новые данные о больших скоплениях галактик и черных дыр. Обсерватория получит два ключевых научных инструмента: телескоп eRosita и телескоп ART-XC.

Когда состоится запуск ракеты? Саму обсерваторию "Спектр-РГ" планируют доставить на Байконур в конце апреля. По предварительным данным, запуск ракеты "Протон-М" предварительно назначен на 21-22 июня.

Запуск "Протон-М" запланировали на июнь

Что известно о неудачном запуске русскими ракеты-носителя "Союз"? Напомним, в 2018 году "особым" запуском отличился Роскосмос, который не смог с первого раза запустить ракету-носитель "Союз-ФГ". 11 октября, в 11:40 по Киеву, с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна доставить экипаж и груз на Международную космическую станцию. Однако, уже через несколько минут после запуска на ракете отключились двигатели.

Читайте также: Появилось приложение, показывающее создание Солнечной системы

Через 119 секунд после запуска в ракете аварийно отключились двигатели второй ступени. Корабль даже не успел покинуть пределы атмосферы. После этого сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипажу удалось эвакуироваться.

По данным источников российских СМИ, авария с ракетой-носителем "Союз" могла произойти из-за плохого крепления блоков. Да, один из блоков второй степени мог задеть центральный блок во время удаления.

В этом случае блок просто потерял ориентацию, дальше сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. После этого корабль отделился и сработал аварийный парашют. Также источник заверил, что при подготовке запуска кораблей "Союз" контрольные наземные системы работали правильно.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно