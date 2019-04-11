Rozetka запускает собственную сеть почтоматов: адреса

Интернет-гипермаркет Rozetka запустил новый вариант доставки – через почтоматы. Сейчас сеть почтоматов распространяется только на Киев.

Об этом сказано на сайте компании. Для оформления доставки через почтомат, нужно при оформлении выбрать услугу "самовывоз из почтомата" и оплатить товар картой.

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Заказы хранятся в организации в течение двух дней со дня его размещения курьером в почтомате. При этом габариты товара не могут превышать размера 12х26х40,5 см.

Чтобы забрать товар на панели почтомата нужно ввести подвязанный к заказу номер телефона и пароль.

Где работают почтоматы. Сейчас в Киеве есть 9 почтоматов, они размещены на базе станций метро. Часы их работы – 6:00 – 24:00.

Адреса:

Ст. м. Лукьяновская. В зале с кассами Ст. м. Выставочный центр. В переходе метро, ближе к выходу на ул. Васильковскую Ст. м. Выдубичи. В зале с кассами, выход к автостанции Ст. м. Минская. В зале с кассами, вход в метро со стороны ТРЦ Dream Town 2 Ст. м. Дарница. В зале с кассами. Вход со стороны ул. Попудренко, Строителей, за турникетом Ст. м. Золотые ворота. В зале с кассами Ст. м. Театральная. В переходе перед входом в метро Ст. м. Харьковская. В зале с кассами, со стороны выходов № 1, 2, 3 Ст. м. Кловская. В зале с кассами, за турникетом

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