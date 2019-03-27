С руководства компании Tesla сняли обвинения в мошенничестве: детали

Федеральный суд Сан-Франциско во второй раз отклонил иск с обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами компании Tesla. Отметим, иск в суд подали акционеры компании, утверждая, что производитель вводил в заблуждение пользователей относительно производственного статуса электромобиля Model 3.

Как сообщает 3DNews, окружной судья США встал на сторону производителя электромобилей, отказав в удовлетворении иска, поданного в октябре 2017 года. Судья Брейер отклонил первоначальный иск в августе, но позволил истцам подать его снова при условии внесения исправлений.

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Детали иска. Исковая претензия, которая имеет статус коллективного иска, объединяет акционеров, которые приобрели акции Tesla в период с 3 мая 2016 года по 1 ноября 2017 года.

В иске утверждается, что акционеры покупали "искусственно раздутые" акции, потому что Маск и другие руководители компании ввели их в заблуждение своими полными оптимизма заявлениями о наращивании объемов выпуска Model 3, скрывая, что компания была "ужасающе не подготовлена" к производству автомобиля.



Компанию Tesla оправдали в суде

Реакция руководства производителя электрокаров. Tesla в свою защиту сообщила, что она охотно делилась информацией о проблемах с производством Model 3, включая неоднократные заявления Маска о том, что компания переживает настоящий "производственный ад".

В свою очередь, судья указал на то, что истцы, которые обвиняли компанию в мошенничестве, игнорировали "неоднократные предупреждения Tesla про производственные риски Model 3".

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