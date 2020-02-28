Дия.Бизнес: в Украине презентовали платформу для предпринимателей – ее преимущества

Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес. Эта платформа является частью масштабного проекта по развитию предпринимательства в Украине.

В пятницу, 28 февраля 2020 года, Минцифры запустило онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции.

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Что это за сервис

Дия.Бизнес – это сайт для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Портал будет работать в двух направлениях: информационная платформа и служба онлайн-консультаций.Пока на сайте можно ознакомиться с:

каталогом идей для бизнеса;

шаблонами для создания бизнеса;

кейсами;

справочником предпринимателя;

текстом и списком необходимых юридических документов для открытия бизнеса.



Что такое Дия.Бизнес

На сайте Дия.Бизнес можно зарегистрировать или закрыть ФЛП, такие функции позже будут доступны и в приложении Дия.

Презентация сервиса Дия.Бизнес – смотрите видео

Сколько на это потратили средств

В Министерстве цифровой трансформации уверяют, что на внедрение проекта не тратили государственных средств. Проект реализуется при поддержке частного бизнеса. В частности, онлайн-составляющая стала возможной благодаря поддержке Mastercard.

Связь с консультантами

В конце апреля 2020 года на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.



Сервис Дия.Бизнес предлагает много инструментов для предпринимателей



Эксперты будут работать в разных направлениях, в частности:

систематизация бизнес-процессов

финансовое управление

взаимодействие с государством

психология бизнеса

HR

маркетинг

продажи.

Когда функция заработает, предприниматель получит бесплатную первичную консультацию, в рамках которой консультант определит, насколько ему нужна помощь. Если консультация не нужна, пользователю предоставят список рекомендаций, где учиться, что читать, контакты потенциальных партнеров и тому подобное,

– отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан в комментарии изданию AIN.UA

Квоты

Также будут предоставляться квоты социальным предпринимателям, женщинам-предпринимателям и ветеранскому бизнесу. Сколько будут стоить услуги и как будут отбирать консультантов, в Минцифры не уточняют.

Офлайн-центры

В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.

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В таких центрах будут предусмотрены:

более широкий спектр консультаций и консультантов

образовательные программы и конференции

поп-ап локация для бизнесов, которые что-либо производят

скаутинг партнеров в рамках Украины

нетворкинг для предпринимателей региона.

Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель – май 2020 года в Харькове.

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