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Дия.Бизнес: в Украине презентовали платформу для предпринимателей – ее преимущества

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Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес. Эта платформа является частью масштабного проекта по развитию предпринимательства в Украине.

В пятницу, 28 февраля 2020 года, Минцифры запустило онлайн-платформу для предпринимателей Дия.Бизнес. Пока сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно опробовать его основные функции.

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Что это за сервис

Дия.Бизнес – это сайт для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Портал будет работать в двух направлениях: информационная платформа и служба онлайн-консультаций.Пока на сайте можно ознакомиться с:

  • каталогом идей для бизнеса;
  • шаблонами для создания бизнеса;
  • кейсами;
  • справочником предпринимателя;
  • текстом и списком необходимых юридических документов для открытия бизнеса.


Что такое Дия.Бизнес

На сайте Дия.Бизнес можно зарегистрировать или закрыть ФЛП, такие функции позже будут доступны и в приложении Дия.

Презентация сервиса Дия.Бизнес – смотрите видео

Сколько на это потратили средств

В Министерстве цифровой трансформации уверяют, что на внедрение проекта не тратили государственных средств. Проект реализуется при поддержке частного бизнеса. В частности, онлайн-составляющая стала возможной благодаря поддержке Mastercard.

Связь с консультантами

В конце апреля 2020 года на сайте Дия.Бизнес появится возможность связываться с консультантами по видеосвязи.


Сервис Дия.Бизнес предлагает много инструментов для предпринимателей


Эксперты будут работать в разных направлениях, в частности:

  • систематизация бизнес-процессов
  • финансовое управление
  • взаимодействие с государством
  • психология бизнеса
  • HR
  • маркетинг
  • продажи.

Когда функция заработает, предприниматель получит бесплатную первичную консультацию, в рамках которой консультант определит, насколько ему нужна помощь. Если консультация не нужна, пользователю предоставят список рекомендаций, где учиться, что читать, контакты потенциальных партнеров и тому подобное,
– отметила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан в комментарии изданию AIN.UA

Квоты

Также будут предоставляться квоты социальным предпринимателям, женщинам-предпринимателям и ветеранскому бизнесу. Сколько будут стоить услуги и как будут отбирать консультантов, в Минцифры не уточняют.

Офлайн-центры

В регионах Украины планируют открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей.

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В таких центрах будут предусмотрены:

  • более широкий спектр консультаций и консультантов
  • образовательные программы и конференции
  • поп-ап локация для бизнесов, которые что-либо производят
  • скаутинг партнеров в рамках Украины
  • нетворкинг для предпринимателей региона.

Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель – май 2020 года в Харькове.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Бизнес Министерство цифровой трансформации Дия Новости Техно Техно Интернет
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