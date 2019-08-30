Samsung Galaxy Fold 2: как будет выглядеть второй гибкий смартфон компании

После официальной презентации своего гибкого смартфона Galaxy Fold компания Samsung запатентовала конструкцию следующего поколения устройства. На основе полученной информации ресурс LetsGoDigital уже создал серию реалистичных рендеров, которые демонстрируют дизайн Samsung Galaxy Fold 2.

Что известно о новом гибком смартфоне компании? В патентной документации Samsung описала две версии гибкого смартфона: одна из моделей сгибается вдоль, другая – поперек.

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По сравнению с первым поколением, Galaxy Fold 2 получит значительно меньше вырез под фронтальную камеру.

Более того, Samsung планирует изменить конструкцию сенсорной панели, заменив специальную пленку на ультратонкое гибкое стекло. Уменьшатся и рамки устройства по периметру дисплея по сравнению с Galaxy Fold первого поколения.



Новый патент компании Samsung

Представленные ресурсом LetsGoDigital рендеры полностью учитывают патентные заметки Samsung.

Другие характеристики и дата выхода. В Samsung Galaxy Fold 2 вероятно будет большой 8-дюймовый дисплей и обновленный процессор Snapdragon. Точных характеристик устройства и инсайдерских утечек, связанных с концептуальной моделью, на данный момент нет. Выход смартфона запланирован на весну 2020 года.

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