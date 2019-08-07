Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео

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Презентация Samsung Galaxy Note10 – смотреть онлайн презентацию Galaxy Note10
Samsung Galaxy Note10: презентация

7 августа компания Samsung организовала презентацию, во время которой представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy Note10.

Техно 24 проводит для вас прямую трансляцию с презентации.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
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