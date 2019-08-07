Летняя презентация Samsung 2019: что представила компания – видео
7 августа компания Samsung организовала презентацию, во время которой представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy Note10.
Техно 24 проводит для вас прямую трансляцию с презентации.
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