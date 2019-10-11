Samsung готовит дешевую версию флагманского смартфона Galaxy Note 10

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Samsung готовит дешевую версию Galaxy Note 10
Samsung готовит дешевую версию Galaxy Note 10 / itc.ua

Корпорация Samsung планирует выпустить еще одну версию флагманского смартфона Galaxy Note 10. Но новая версия будет значительно доступнее в плане цены.

Как пишет издание SamMobile, смартфон с номером SM-N770F, будет доступной версии Galaxy Note 10 и займет место в среднем сегменте.

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Детали. Согласно утечкам, новый смартфон получит название Galaxy Note 10 Neo или Galaxy Note 10 Lite.

Новинка должна сохранить поддержку фирменного стилуса S Pen, но получит более бюджетную комплектацию. Именно это и позволит Samsung снизить цену на новый Galaxy Note 10.

via GIPHY

Как известно, корпорация уже выпускала доступные версии флагманов линейки Galaxy Note. Например, Galaxy Note 3 Neo в 2014 году и Galaxy Note Fan Edition в 2017 году.

По сообщению источников, новый смартфон поступит в продажу в Европе и будет доступен в двух цветах: черном и красном. Никакой информации о цене пока что нет.

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Теги: Техно Samsung Новости Техно Смартфоны
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