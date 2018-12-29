Samsung разрабатывает дрон-трансформер: фото проекта

Компания Samsung, похоже, хочет освоить еще и рынок дронов. В сети уже появились фото дрона-трансформера, который разрабатывает корпорация.

Об этом сообщает Gizmochina.

Новинка должна войти в линейку аксессуаров для следующего поколения смартфонов Galaxy.

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Как сказано в патенте, дрон получит выдвижные пропеллеры, а также будет оснащен различными сенсорами и модулями. В частности, в патенте говорится о камере, гироскопе, барометре, компасе, а также ультразвуковом, температурном и ультрафиолетовом сенсорах.



Так может выглядеть дрон-трансформер

Управлять дроном можно будет с помощью смартфона или планшета.

Интересно, что представленный патент уже пятый в этом году. Поэтому очевидно, что это направление действительно интересно для Samsung.

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