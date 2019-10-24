Самые популярные приложения среди украинцев: интересный рейтинг

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Какими приложениями пользуются украинцы
Какими приложениями пользуются украинцы / Фото/ пресс-служба

Интернет Ассоциация Украины сформировала рейтинг самых популярных приложений, которыми пользуются украинцы. Во внимание принимали пользователей гаджетов на базе Android. Согласно рейтингу, самым популярным мобильным приложением стал мессенджер Viber.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Rakuten Viber в Украине.

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Согласно рейтингу, этот мессенджер установлен на 9 из 10 смартфонов украинцев. В общем, приложением пользуются 87% пользователей.

На втором месте мобильное приложение "Приватбанка" – Приват 24 с показателем 70%. На третьем месте еще один мессенджер от Facebook – Messenger, которым пользуются 48% украинцев.

Четвертая ступенька за соцсетью Instagram – ее установили 48% пользователей. Далее в рейтинге еще один мессенджер Telegram – 40% пользователей. Шестое место занимает Facebook, этим приложением пользуются 40% украинцев.

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Самые популярные приложения среди украинцев

На 7 месте эксперты поставили приложение OLX – с показателем 36%. 8 ступень – WhatsApp, которым пользуются 31% украинцев. На 9 позиции магазин приложений в Android – Google Play. А десятку замыкает Ali Express – 28% пользователей.

На 11 месте разместили Skype с показателем 21%. И первую "двенадцатку" замыкает приложение российской соцсети Vk, которым до сих пор пользуются 21% украинцев.

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Теги: Техно Новости Техно Интернет Приложения Viber Android
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