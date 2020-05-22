Санкции против Huawei: для США это более вредно, чем для китайской компании

В мае президент США Дональд Трамп продлил санкции против китайского техногигата Huawei. Таким образом компании ограничили доступ к технологиям и продуктам, которые разрабатывают американские компании.

Как заявил директор по безопасности Huawei в США Энди Пурди, компания уже начинает приходить в себя от удара. При этом со временем эти обстоятельства могут нанести больший вред американскому бизнесу, передает Gsmarena.com.

Подробнее по теме США продлили санкции против Huawei: к чему готовиться пользователям

Проблемы Huawei

Самая серьезная проблема, с которой столкнулась компания, запрет сотрудничать с Google. Именно поэтому новые смартфоны компании остались без сервисов Google. Однако, китайский производитель действительно сумел быстро мобилизовать усилия, и запустил собственные сервисы, в частности фирменный магазин приложений AppGallery.

Убытки для США

Как пояснил Энди Пурди, многие граждане США могут потерять работу, ведь это повлияет на отрасль во всем мире. Расширение санкций против Huawei, заставит компанию перенести цепочку поставок в Китай. Поэтому, партнерство с американским бизнесом будет ограничено.

Он добавил, что когда Huawei станет независимой от американских технологий, другие китайские компании последуют примеру. Поэтому в данном случае это нанесет серьезный ущерб конкурентоспособности США.

Напоследок Пурди добавил, что Китай может нанести ответный удар, введя санкции против американских технологических компаний.

Что касается последнего, то такие слухи уже есть. Вроде КНР готовит "черный список", в который попадут Qualcomm, Apple и некоторые другие.