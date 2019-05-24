ScUber: запускают первое в мире подводное такси

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland планируют запустить подводное такси. Сейчас такая услуга планируется только на сезон, однако компании могут рассмотреть запуск нового вида такси на постоянной основе.

Как сообщается в официальном блоге Uber, ScUber позволит забронировать путешествие по Большому барьерному рифу через приложение Uber в Квинсленде (Австралия).

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Когда будет доступна услуга подводного такси? Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченному числу пользователей с 27 мая по 18 июня 2019 года.

Анонс подводного такси ScUber – смотрите видео

Стоимость услуги. Поездка на ScUber для двоих стоит около 3000 долларов. Если ScUber будет успешным, компания рассмотрит вариант сделать услугу постоянной.

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