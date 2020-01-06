Что может камера iPhone 11 Pro: Apple выпустила новое рекламное видео

Сразу после выхода новых смартфонов линейки iPhone 11 производитель большой акцент уделял возможностям камеры, в том числе для съемки видео. Мы уже видели несколько рекламных видео, где весь ролик был полностью снят на смартфон серии iPhone 11.

Как передает 9to5mac.com, сейчас компания Apple обнародовала еще один, уже 4 ролик из серии "Эксперименты", который был полностью снят на смартфон iPhone 11 Pro.

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Ранее компания выпустила уже 3 видеоролика, демонстрирующие возможности видеокамер ее смартфонов.

О чем видео

Рекламный ролик получил название Fire & Ice (огонь и пламя). Его создали Донгхун Джун и Джеймс Торнтон.

Создатели видео демонстрируют различные формы огня и льда в разном окружении. Именно мощные возможности камеры iPhone 11 Pro позволяют передать все тонкости и детали кадров.

"Посмотрите, что можно сделать, используя iPhone, простые материалы и безграничное творчество. Наша серия экспериментов показывает захватывающие, ослепительные миры, снятые на iPhone", – говорят в Apple.

Как снимает камера iPhone 11 Pro: видео

Чем интересна камера iPhone 11 Pro

Этот смартфон получил тройную основную камеру, которую разместили в квадратном блоке:

12 Мп сверхширокоугольная камера (диафрагма ƒ/2.4 и угол обзора 120 градусов);

12 Мп широкоугольный модуль (диафрагма ƒ/1.8);

12 Мп телемодуль (диафрагма ƒ/2.0).

Камера может записывать видео

в режиме 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с;

HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с;

HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с



Кроме того, iPhone 11 Pro получил интересную функцию QuickTake, которая позволяет быстро изменить фото режим на видео. Поэтому пользователь может записывать реалистичные видео 4K с частотой 60 кадров/с с невероятно высокой детализацией и кинематографической стабилизацией. Отснятые кадры можно отредактировать с помощью новых инструментов. Можно обрезать и поворачивать видео, использовать фильтры и режимы и тому подобное.

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