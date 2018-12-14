Шутер Battlefield 5 ожидают интересные обновления: игроки в основном выражают недовольство

Компания Dice, прославившаяся в основном выпуском шутера Battlefield, обнародовала информацию о грядущем баласном обновлении, касающемся пятой серии этой популярной игры и шестнадцатой части в серии в целом.

Согласно официальному сообщению разработчиков, которое появилось на сайте Reddit, отныне для большинства типов оружия в игре Battlefield 5 будет увеличен так называемый ТТК (Time to Kill – время до убийства). В среднем, чтобы убить человека, теперь нужно будет на одну пулю больше.

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Таким образом, благодаря такому обновлению будет исправлена ​​ситуация, когда новички, зайдя в бой, слишком быстро умирали, теряли интерес и выходили из игры.

В то же время DICE уменьшила максимальній эффект от оружия и увеличила снижение эффекта с расстоянием.

Кроме того, компания планирует улучшить системный код, с которым еще в предыдущих Battlefield были существенные проблемы, даже несмотря на то, что его иногда исправляли.

Предлагаем Вашему вниманию подробную таблицу изменений, где красным выделены старые значения:

Добавим, что геймеры неоднозначно восприняли такие изменения. Игроки, в частности говорят, что с ТТК и так всё было хорошо, в отличие от ТТD (Time to Death – время до смерти). Заметим что оба параметра влияют друг на друга, однако второй отличается тем, что обозначает реальное время до смерти, учитывая задержку сервера и другие посторонние факторы, тогда как ТТК показывает идеальную картину в вакууме.

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Правда, увеличение параметра ТТК всё же может иметь положительные последствия. К примеру, может полнее раскрыться как тактическая составляющая игры (у новичков будет больше времени для использования дополнительной амуниции, без которой им сложнее справиться с опытными бойцами), так и откроется больше возможностей для про-игроков, ведь выстрелы в голову станут еще более актуальными.

Напомним, в начале ноября Electronic Arts и DICE опубликовали финальные системные требования Battlefield V. Кроме того, появился отдельный список конфигураций, которые необходимы для технологии трассировки лучей в режиме реального времени.

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