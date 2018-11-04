Скафандр Армстронга, побывавший на Луне, продали за 88 тысяч долларов

1 ноября в США выставили на аукцион скафандр Нила Армстронга – первого землянина, ступившего на Луну. В первый день его продали за 88 миллионов долларов.

С молотка пойдут еще более трех тысяч вещей астронавта. Среди них и личные записи, бойскаутская фуражка, а также флаг, который Армстронг взял с собой в полет. Все эти вещи передали на продажу его сыновья.

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Аукцион стартовал 1 ноября в Далласе и еще продолжается. В первый день продали две вещи – скафандр и флаг Армстронга. Выручили за них 130 тысяч долларов. В мае и ноябре следующего года запланированы еще два тура аукционных продаж вещей астронавта.

Отметим, что американцы запустили миссию на Луну 16 июля 1969 года. Через четверо суток астронавты высадились на спутнике Земли. Нил Армстронг провел на поверхности Луны 2 часа. 24 июля астронавты успешно вернулись на Землю.