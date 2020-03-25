Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ситуация с распространением Covid -19 обостряется. Количество больных коронавирусом в Украине и мире продолжает расти. Разработчики создали несколько интерактивных карт, которые позволяют следить за ситуацией и знать о количестве больных коронавирусом.
Онлайн-карта университета Джона Хопкинса
Американские ученые из университета Джона Хопкинса разработали онлайн-сервис, который дает возможность отслеживать распространение коронавируса в реальном времени.
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Эта онлайн-карта показывает актуальную информацию о количестве больных и погибших в результате вируса в конкретном регионе. Для этого сервис использует данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Онлайн-карта Хопкинса – данные за 25 марта / скриншот
Каждую из стран на карте можно открыть и посмотреть подробнее. Как видим, информация обновляется очень оперативно. Лишь утром 25 марта стало известно о 4 погибшем в результате коронавируса в Украине – и эта информация уже есть на карте.
Онлайн-карта для Украины
Это сервис, ориентированный на ситуацию в Украине. Его запустил директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса Президента.
Сервис показывает не только количество зараженных и погибших, здесь можно посмотреть ситуацию в конкретной области.
Коронавирус в Украине – данные за 23 марта / Скриншот из сайта
Также на карте можно увидеть зеленые отметки – это больницы, которые могут принимать инфицированных, и где нет подозрений и подтвержденных случаев коронавируса.
Правда, здесь карта обновляется не слишком оперативно – данные за предыдущие сутки появляются лишь во второй половине следующего дня.
Карта Microsoft
Корпорация Microsoft тоже запустила сервис, помогающий мониторить ситуацию с распространением коронавируса. Это сайт с информацией о пандемии, а также интерактивной картой.
Ресурс размещен на домене фирменной поисковой системы корпорации Bing. Здесь можно увидеть онлайн карту распространения вируса Covid-2019 и последние данные о количестве инфицированных.
Онлайн-карта для отслеживания коронавируса от Microsoft / Скриншот
Карту обновляют на основе данных Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
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Выбрав конкретную страну на интерактивной карте сайт выдает список актуальных новостных статей и видеоматериалов, связанных с распространением Covid-2019.
Сервис Минздрава в Facebook
Министерство здравоохранения совместно с соцсетью Facebook запустили сервис, который информирует украинцев о распространении коронавируса. Пользователи получают важные уведомления о вирусе.
Так, в Facebook будет появляться новость с ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Впоследствии должно заработать оповещение search modules, для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе.
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