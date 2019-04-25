Сколько будет стоить новый "убийца флагманов" – OnePlus 7 Pro

Компания OnePlus официально объявила дату презентации новых смартфонов. После такого анонса пользователи сети и фанаты бренда начали засыпать производителя вопросами относительно будущих устройств. В частности, один из вопросов был о цене OnePlus 7 Pro и она оказалась не такой уж и доступной.

Цена OnePlus 7 Pro. Как сообщает Gizchina, один из пользователей спросил у главы OnePlus Пита Лау, хватит ли ему 5000 юаней (около 745 долларов), чтобы купить OnePlus 7 Pro. Пит Лау ответил, что этого как раз должно быть достаточно.

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Точной цены он не назвал, но судя по предыдущим слухам, смартфон будет стоить в пределах от 700 до 750 долларов (около 18 700 – 20 000 гривен). Это заметно дороже прошлых аппаратов компании. Для сравнения, прошлогодний OnePlus 6T стоит от 579 долларов (около 15 500 гривен).



Цена OnePlus 7 Pro будет установлена в пределах 700 – 750 долларов

Причины такого ценника. Одной из причин высокой цены OnePlus 7 Pro может стать практически безрамочный Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD + и частотой обновления 90 Гц от Samsung.

Характеристики. Кроме того, в смартфоне ожидаются выдвижная фронтальная камера, тройная основная камера с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом, стереодинамики, аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и разъем USB 3.1 (Type-C).



OnePlus 7 Pro представят 14 мая

Обычный OnePlus 7, по слухам, будет похож на OnePlus 6T и будет отличаться от предшественника новым процессором и улучшенной двойной камерой.

Дата презентации. Отметим, презентация OnePlus 7 и 7 Pro состоится уже 14 мая.

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