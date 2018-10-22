Сколько стоит игровой бизнес компании Dell

Десять лет назад компания Dell приобрела производителя компьютерного аппаратного обеспечения Alienware. таким образом в корпорации решили усилить свое игровое направление бизнеса. И похоже, это было очень правильное решение.

Об этом информирует The Verge.

Как сообщил аналитик Патрик Мурхед, игровой бизнес Dell оценен в 3 миллиарда долларов.

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Как сообщил Фрэнк Азор, который возглавляет подразделения Alienware, Gaming и XPS в компании Dell, стоимость игрового бизнеса компании в 3 раза превосходит показатели конкурентов.

При этом о каких именно конкурентах идет речь, Азор не уточнил. Также не сообщили как эти 3 миллиарда распределены между флагманской линейкой игровых компьютерных систем Alienware и более доступными моделями серии Dell G Series.

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