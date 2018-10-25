Уже на следующей неделе, 31 октября, компания ZTE представит смартфон с двумя дисплеями, который получил название Nubia X. Недавно в Weibo была опубликована копия рекламной брошюры, в которой говорится о преимуществах устройства и его сильных сторонах.

Об этом сообщает 4PDA.

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Так, Nubia X получит соотношение площади экрана к передней панели примерно 100%, при этом ни в одном из двух дисплеев не будет выреза. В смартфоне реализуют режим защиты глаз.

Один из пунктов также указывает на наличие искусственного интеллекта и возможность менять тему оформления. Другой неясной деталью остается изображение полусогнутых экранов – маловероятно, что Nubia X получит гибкий корпус.

Смартфон также будет поддерживать беспроводную зарядку, правда, текст на изображении указывает, что это может происходить с помощью Wi-Fi.



Nubia X может остаться без фронтальной камеры

Кроме того, Nubia X получит 6,26-дюймовый основной LCD-экран с разрешением Full HD + и тыльную HD камеру + OLED-дисплей с диагональю 5,1 дюйма, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенного хранилища. Сканер отпечатков пальцев установят с обеих сторон. Сзади будут расположены два фотомодуля на 24 и 16 Мп.

Ожидается, что Nubia X поступит в продажу с ценником 1 440 долларов (около 40 600 гривен).

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