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Смартфоны Google Pixel 4 "поломались" после обновления Android: детали

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Смартфоны Google Pixel 4 "поломались" после обновления Android / Фото из открытых источников

Владельцы смартфонов Google Pixel 4 столкнулись с новой проблемой. На этот раз пострадала одна из ключевых фишек фронтальной камеры, которая перестала работать после официального обновления Android.

Что случилось

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В обсуждениях сообщества Reddit, а также на официальном форуме Google начали появляться сообщения о невозможности разблокировать смартфоны Google Pixel 4 с помощью функции распознавания лица.

Симптомы проблемы оказались схожими у всех "потерпевших" – при попытке разблокировать смартфон пользователи получают два типа сообщений об ошибке:

  • Не могу проверить личность. Аппаратное обеспечение недоступно
  • Не могу проверить личность. Попробуйте еще раз

Про единичные случаи неполадок данной функции сообщалось еще в ноябре, а с выходом декабрьского патча безопасности количество устройств со "сломанной" биометрической аутентификацией выросло.

Обзор сммартфона Google Pixel 4 – смотрите видео

 

В чем проблема

Судя по отзывам, проблема носит программный характер: при попытках использовать инфракрасный модуль в сторонних приложениях он оказался работоспособным. Перезагрузка и сброс до заводских настроек, по заявлению владельцев "точек", решить проблему не помогают.

Реакция Google

Представители Google отметили, что компания изучает проблему и планирует решить ее как можно быстрее.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Android Google Pixel Google Новости Техно Техно Смартфоны
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