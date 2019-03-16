"Смерть" домашних 3D-технологий: почему NVIDIA прекратила поддержку 3D Vision

"Смерть" рынка массовых стереоскопических технологий медленно продолжается. Сейчас почти невозможно найти новый монитор с поддержкой 3D-режима и теперь сдалась еще одна ведущая компания в этом направлении – NVIDIA.

Как сообщает CNET, производитель видеокарт GeForce сообщил о планах прекратить поддержку и развитие 3D Vision.

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Что известно о 3D Vision? Технологию, впервые анонсировали в 2009 году и улучшили ее в 2011 году. 3D Vision должна была стать стандартом для мощных ПК и игровых сообществ, но что-то пошло не так. Компания сделала по этому случаю лишь скромное заявление на официальной странице технической поддержки. Этот шаг является еще одним свидетельством медленной и мучительной смерти 3D.



NVIDIA больше не будет развивать 3D-технологии для дома

История 3D-технологий. Технологическая тенденция зародилась на фоне ажиотажа вокруг научно-фантастического фильма "Аватар" от режиссера Джеймса Кэмерона, который вышел на экраны в 2009 году. За этим последовало еще много фильмов в 3D, а широковещательные компании вроде ESPN стали продвигать технологию для домашних пользователей.

Тут-то и появилась 3D Vision от NVIDIA.

Когда вы смотрите 3D-фильмы, запускаете 3D-игры, то чувствуете, что находитесь внутри компьютера, и это очень волнующий опыт,

– заметил в свое время исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

Упадок технологии. В конечном итоге, все оказалось не так радужно. Активная затвора технология стоила относительно дорого, требовала покупки очков для каждого зрителя и имела свои недостатки (вроде снижения яркости и артефактов), а более дешевая поляризационная – вдвое снижала разрешение монитора (или телевизора) и очень зависела от угла зрения.

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К тому же качественная реализация 3D-режима была далеко не во всех играх, да и видеоконтента было недостаточно. В результате к 2017 году рынок 3D-телевизоров закономерно умер. Теперь сдалась и NVIDIA.

Перспективы. Впрочем, возможно, в будущем стереотехнологии снова вернутся на массовый рынок, особенно если виртуальная реальность сможет выйти за пределы достаточно нишевой полуэкспериментальной отрасли.

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