Кажется, 2020 год всеми силами пытается нарушить планы геймеров и всей игровой индустрии. Из-за коронавируса уже отменили или отложили почти все крупные тематические выставки, а теперь компании отказываются от проведения даже цифровых мероприятий. На этот раз из-за протестов в США компания Sony решила перенести презентацию PlayStation 5.

Как ранее сообщалось, сначала инсайдеры, а потом и сама Sony заявила, что 4 июня пройдет конференция, на которой продемонстрируют игры для PlayStation 5, объявят ее цену, а геймеры еще и надеялись увидеть саму консоль.

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На когда перенесли презентацию

Пока неизвестно, однако в ближайшее время этого точно не произойдет. Компания заявила, что текущая ситуация, связанная с погромами в США, не подходит для праздников и развлечений, поэтому цифровое мероприятие отложили на неопределенный срок.

Поддержка протестов в США

Компания Sony начала активно поддерживать протестные движения сообщениями с хэштегом #BlackLivesMatter и делиться ссылками по теме на своей странице в Twitter.

Движение поддержали Naughty Dog и другие студии Sony. Кроме этого, Activision отложила новые сезоны в Call of Duty: Modern Warfare и Mobile, а Electronic Arts перенесла показ Madden NFL 21. По данным инсайдеров, от цифровых мероприятий откажутся и другие компании.

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Что известно о протестах в США?

Протестное движение в Соединенных Штатах началось в конце мая после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб в процессе задержания полицейским. Этот случай стал катализатором для массовых волнений и протестов против систематического расизма и жестокости в отношении темнокожих граждан Соединенных Штатов Америки. Протесты переросли в массовые погромы, в результате которых в 40 американских городах ввели комендантский час. Власти страны привлекли Нацгвардию для подавления протестного движения.