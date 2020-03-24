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Sony замедлит скорость загрузки для PlayStation в Европе из-за коронавируса

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Компания Sony решила приложить усилия для сохранения общей скорости Интернета. В Sony отметили, что это не повлияет на скорость мультиплеера. Единственное, что заметят геймеры – "небольшое падение скорости загрузки игр" на период карантина.

Про такой шаг компания сообщила в своем блоге, призвав пользователей поддержать шаги к обеспечению стабильного интернет соединения для всех геймеров.

К теме YouTube и Netflix согласились снизить качество видео из-за коронавируса

Кто еще присоединился к акции за стабильность интернета

Хоть среди игровых компаний Sony первой объявила об ограничении пропускной способности игровой консоли во время карантина, на прошлой неделе ряд потоковых служб тоже прибегли к таким шагам.

Среди компаний, которые снизили качество представления контента Netflix, YouTube, Amazon, Apple, Disney и другие. Провайдеры стримингового контента обязались ограничивать качество видео в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на широкополосные сети.

Для чего компании пошли на такой шаг

Эти меры имеют целью помочь поддерживать стабильное соединение с интернетом для всех пользователей, которые находятся дома из-за карантина. Sony заявляет, что сотрудничает с европейскими поставщиками услуг интернета "для управления трафиком загрузок" и "делает свой вклад для решения проблем по стабильности в интернете".

Sony не приводит конкретных данных относительно того, насколько будет уменьшена скорость загрузки и когда привычная скорость будет восстановлена.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно PlayStation Sony Интернет
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